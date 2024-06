Fundação Estudar abre inscrições para eventos de empregabilidade

CB Correio Braziliense

Conferência Mercado Financeiro. - (crédito: Alexandre Moreira)

A Fundação Estudar realiza a Conferência Mercado Financeiro e Conferência Mercado Jurídico, gratuitas e presenciais para o segundo semestre em São Paulo, com inscrições abertas. Os eventos têm o objetivo de conectar grandes nomes do mercado nacional aos jovens profissionais e contribuir na empregabilidade de recém-formados ou com até três anos de formação. Para saber mais sobre a Conferência Mercado Financeiro, basta acessar este link e para a Conferência do Mercado Jurídico, clique aqui.

A Conferência Mercado Financeiro ocorre em 30 de setembro, já a Conferência Mercado Jurídico será em 1º de outubro. Os interessados devem realizar inscrição no site da conferência que deseja participar. Um a cada cinco participantes são contratados após os eventos.

Após esta etapa são realizados testes e indicadores de conhecimentos específicos e, por fim, deve ser enviado um vídeo de apresentação. As 50 pessoas que mais se destacarem poderão fazer um pitch diretamente para as empresas presentes. Dessa forma, as chances de contratação aumentam significativamente.

Os dois eventos terão palestras com especialistas nacionais, mesas de relacionamento para conversas diretas com os recrutadores, sala de painéis para que lideranças sêniores abordem temas atuais do setor de atuação e sala para conversas direcionadas com recrutadores.

Para se participar das conferências, acesse os sites: https://shre.ink/DvZg e https://shre.ink/DvZs.