Empresa abre vagas para trainees com o programa Inova 2.0

A Philip Morris Brasil abriu as inscrições para o programa de trainees Inova 2° edição, com quatro vagas para atuação na área de manufatura. As inscrições podem ser feitas até 1º de julho no site da empresa. A PMB busca candidatos no último ano da graduação ou que concluíram o ensino superior em engenharia ou administração.

Os candidatos devem ter inglês avançado (módulos do onboarding em inglês), excelente habilidade de comunicação oral e escrita, e experiência profissional em manufatura será considerada um diferencial. Serão valorizados comportamentos como persistência, curiosidade para aprender e abertura a novas ideias. Mindset global, agilidade para aprender, ser orientado a resultados e habilidade para criar conexões também serão considerados.

O programa tem duração de seis meses e prevê um plano de desenvolvimento estruturado para acelerar a curva de aprendizagem e adaptação na empresa. As vagas são para atuação em Santa Cruz do Sul (RS), mas serão aceitos candidatos de todas as localidades do país e há apoio para a mudança em caso de aprovação. A PMB incentiva fortemente a participação de talentos diversos.

As etapas do processo incluem inscrição on-line, vídeo de apresentação (em inglês) e avaliação. A etapa seguinte será uma entrevista virtual com o recrutador. Os candidatos selecionados participarão de uma business case presencial. Os escolhidos participarão do processo admissional e o início do programa será em outubro de 2024. Toda comunicação do processo será feita via e-mail e WhatsApp. Os candidatos que não realizarem alguma etapa do processo seletivo no prazo determinado serão desconsiderados.

