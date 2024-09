Reciclando o Futuro abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação

CB Correio Braziliense

xx - (crédito: Bené França)

O Instituto Reciclando o Futuro está com inscrições abertas para uma nova rodada de cursos gratuitos de qualificação profissional. Com início previsto para este mês de setembro, as capacitações abrangem as áreas de corte e costura, crochê, bordado livre, costura criativa e pilates. As atividades são destinadas a pessoas a partir de 18 anos e ocorrem em diferentes locais do Distrito Federal, como Brazlândia,Samambaia e Asa Sul.



O início está previsto para a segunda semana deste mês e a média de duração das qualificações é de três meses. Vale destacar ainda que não há a necessidade de conhecimento prévio para nenhuma das áreas.

Os interessados devem se inscrever através do link disponível no Instagram do Instituto: @reciclando_futuro. Todo o material do curso é fornecido gratuitamente, e os participantes com mais de 75% de presença recebem certificado.



Para mais informações, basta entrarem contato pelo telefone (61) 99939-8079.

Na unidade de Águas Lindas (GO) do Reciclando o Futuro ainda é possível fazer a inscrição para o cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas ocorrem aos sábados nos turno matutino (8h às 11h) e vespertino (13h às 16h). Os interessados devem acessar o portal lp.capacitaaguaslindas.com.br/.

Cursos

Corte e Costura –Iniciantes

Local: Brazlândia - Qd. 6 Lt 02 - Ljs 1 e 2 - Setor Norte

Duração: 3 meses

Início:9/9/24

Turma 1: Segundas e Quartas, 18h às 21h

Turma 2:Terças e Quintas, 18h às 21h

Turma 3: Sextas e Sábados, 8h às11h

Turma 4: Sextas e Sábados, 14h às17h



Personalizados

Local: Brazlândia - Qd. 6 Lt 2- Ljs 1 e 2 - Setor Norte

Duração: 3 meses

Início:9/9/24

Turma 1: Segundas e Quartas, 8h às 11h

Turma 2:Segundas e Quartas, 14h às 17h



Costura Criativa

Local: Brazlândia - Qd. 6 Lt 2 - Ljs 1 e 2 - Setor Norte

Duração:3 meses

Início: 10/9/24

Turma 1: Terças e Quintas, 8h às11h

Turma 2: Terças e Quintas, 14h às 17h



Corte e Costura

Local: Samambaia - QS 306 Conjunto 7 Lj 4 Samambaia Sul

Duração: 3 meses

Início: 13/9/24

Turma 1:Sextas e Sábados, 8h às 11h

Turma 2: Sextas e Sábados, 14h às 17h



Crochê

Local: Samambaia - QS 306 Conjunto 7 Lj 4 Samambaia Sul

Duração: 3 meses

Início: 11/9/24

Dias:Quartas e Sextas, 15h30 às 17h30



Aula de Pilates

Local:Asa Sul - EQS 102/103 - Instituto Reciclando o Futuro

Dias:Segundas e Quartas

Turma 1: 8h às 9h

Turma 2: 9h às 10h