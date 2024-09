Formanda em programa de qualificação do GDF trabalha no empoderamento feminino

CB Correio Braziliense

Grupo se reúne uma vez ao mês para rodas de conversa, ações em conjunto e ajuda mútua - (crédito: Arquivo pessoal)

Em novembro do ano passado, Elenita Lopes, de 39 anos, entrou para o QualificaDF com o objetivo de turbinar o currículo e buscar melhores oportunidades de emprego. Após fazer três cursos seguidos no maior programa de qualificação do Governo do Distrito Federal (GDF) e avançar na carreira, ela sentiu a necessidade de empoderar outras mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Foi quando, incentivada por professores e colegas das turmas, abriu o Instituto Acorda Mulher.

De acordo com ela, durante a capacitação para assistente administrativo na unidade de Planaltina (após concluir agente de portaria e atendente de farmácia), uma instrutora percebeu seu espírito de liderança e a motivou formar um grupo feminino de ajuda mútua e reflexão. “Foi aí que surgiu o instituto. Começamos com seis e, hoje, já somos quase 80 nos reunindo, mensalmente, para falarmos de nossos problemas e desafios, e tentarmos encontrar soluções ou, pelo menos, caminhos a seguirmos; cada uma melhorando sua própria vida”, explica a empreendedora social.

Elenita Lopes é casa e mãe de três filhos. Porém, enfrentou e venceu questões pessoais até estabilizar-se na vida. Durante os encontros, ela compartilha suas vivências com as demais participantes. “Eu cheguei no primeiro curso cheia de problemas emocionais, financeiros e pessoais. Minha autoestima estava no chão. Lá, ganhei confiança e me refiz como mulher”, destaca. “Quem chega ao instituto tem histórico de abuso quando físico e emocional. Todas essas questões são tratadas, sem expor, sem constranger e são conversadas e resolvidas”, complementa.

Para fazer esse trabalho, o Instituto Acorda Mulher conta com participações especializadas, como psicanalistas, gestoras de Recursos Humanos e profissionais das áreas de saúde e segurança. Os encontros abordam temas como autoestima, autoconhecimento e ressignificação e realização pessoal, entre outros.

“Sou muito grata ao QualificaDF, pois se eu não tivesse sido selecionada, não teria chegado onde estou hoje”, enfatiza Elen, como é chamada entre as colegas. “Foi o lugar onde ganhei conhecimento teóricos e práticos, para o mercado de trabalho, mas principalmente para a vida”, finaliza.

Em 26 de outubro, o Instituto Acorda Mulher promove seu primeiro evento para toda a comunidade. A partir das 8 horas, a Praça São Vicente (Vila Vicentina, Quadra 17 de Planaltina) recebe o Festival das Crianças. A iniciativa, totalmente gratuita, celebra o 12 de outubro com brincadeiras, atividades sociais, lanches e tudo mais para a criançada.

QualificaDF

Com mais de 90 mil formados nos mais de 50 cursos durante os sete ciclos ao longo de quatro anos, o QualificaDF é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) e se transformou no maior programa de capacitação profissional do GDF. Neste fim de semana, mais de 11 mil estudantes se formam nas últimas turmas deste ano.

O QualificaDF tem números expressivos. Porém, o principal diz respeito à empregabilidade: 40% dos estudantes entram no mercado de trabalho durante ou imediatamente após participar do programa.

Thales Mendes, secretário da Sedet, exalta os feitos do programa com a conclusão dessa última etapa. “Os resultados que temos do QualificaDF, com 40% dos participantes sendo inseridos no mercado de trabalho são extraordinários e comprovam que estamos no caminho certo. Esse programa é um investimento do Governo do Distrito Federal que, não só promove a dignidade e a autonomia das pessoas, mas também gera impacto direto na economia local”, explica.