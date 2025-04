Curso gratuito de trancista do Grupo Boticário chega à 8ª edição; inscrições até 12/6

JC Júlia Christine

A formação está alinhada à demanda do mercado e ao propósito e compromisso do Grupo com a diversidade e a inclusão, a fim de impactar positivamente comunidades para além dos muros da companhia e mobilizar todo o seu ecossistema - (crédito: Divulgação Grupo Boticário)

O Grupo Boticário está com a 8ª edição do Empreendedoras da Beleza, programa gratuito de capacitação, agora com curso de trancista, que valoriza a cultura afro e amplia as oportunidades para mulheres negras no setor. A iniciativa da instituição promove formação técnica e estímulo ao empreendedorismo feminino. O objetivo é oferecer liberdade financeira, empoderamento e inclusão social, especialmente para as que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As inscrições estão abertas até 12 de julho pelo link.

O curso oferece um mergulho no universo das fibras e texturas capilares, entendendo o preparo dos fios da forma certa antes da aplicação com técnica indolor, além de aprender os principais cuidados com higiene, organização dos materiais e do espaço de atendimento, pontos que transformam qualquer serviço em uma experiência profissional completa.

O programa Empreendedoras da Beleza está diretamente alinhado à agenda ESG do Grupo Boticário, sendo uma das principais iniciativas para ajudar no desenvolvimento social. Ao promover o empreendedorismo e a capacitação profissional, ele contribui diretamente para fomentar a prosperidade. Essa ação reforça o objetivo da empresa com seus Compromissos para 2030, priorizando a inclusão e a transformação da sociedade.