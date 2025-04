Organização norte-americana recruta professores brasileiros para trabalhar nos EUA

JC Júlia Christine

Ensinar na educação infantil e ensino fundamental nos Estados Unidos agora é uma oportunidade real para professores brasileiros que desejam impulsionar suas carreiras - (crédito: Divulgação/Instagram)

Educadores brasileiros têm a chance de consolidar um contrato de trabalho com respaldo legal completo para lecionar em escolas públicas norte-americanas por até cinco anos com ajuda da Participate Learning, organização educacional internacional dedicada ao desenvolvimento profissional de professores por meio da integração temporária em sistemas educacionais dos Estados Unidos. As inscrições gratuitas estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://encr.pw/eCowd.

Os professores selecionados recebem um salário equivalente ao de um educador local, entre US$41.000 e US$55.000 anuais, além de cobertura médica, passagens aéreas pagas e a possibilidade de levar o cônjuge e filhos durante o período de residência nos EUA.

As vagas abertas para os brasileiros são para professores de inglês como segunda língua no ensino fundamental ou ensino médio. No caso da fluência em espanhol, há possibilidade de aulas de Espanhol em imersão para educação infantil e ensino fundamental I ou para Espanhol como segunda língua no ensino médio.

Para participar é necessário cumprir alguns requisitos, incluindo ter nível avançado de inglês, ter pelo menos dois anos de experiência como professor em tempo integral após a conclusão do curso superior em Educação, estar atuando como professor atualmente em escolas públicas ou privadas, ter disponibilidade para morar nos Estados Unidos por um período mínimo de dois anos e máximo de cinco anos consecutivos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.