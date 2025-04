Casa Thomas Jefferson promove evento on-line e gratuito para professores

JC Júlia Christine

O evento também contará com momentos especiais de interação para troca de experiências e insights com gestores e educadores de todo o Brasil, fortalecendo conexões estratégicas. - (crédito: Divulgação)

A Casa Thomas Jefferson, em Brasília (DF), promove em 9 e 10 de junho de 2025, das 9h às 18h, será palco das discussões sobre gestão, inovação, ensino bilíngue e tendências para a educação. O Thomas Educa Day, promovido pelo Thomas Bilíngue for Schools, é um evento exclusivo e imperdível para gestores, diretores, coordenadores pedagógicos e líderes educacionais comprometidos com a excelência e inovação. As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://encr.pw/eOYf9.

Durante a iniciativa, especialistas conceituados abordarão temas como liderança educacional, engajamento estudantil, letramento bilíngue e as mais recentes tendências tecnológicas para o ensino. Além disso, os participantes poderão colocar a “mão na massa”, com atividades práticas, aplicando metodologias inovadoras e modelos de gestão eficazes em sua instituição.

O evento contará com a participação de nomes de destaque na área da educação e desenvolvimento pessoal. Entre os palestrantes confirmados estão Léo Chaves, Carol Sanches, Vicente Vieira, Clarissa Bezerra, Teresa Aranda, Catarina Pontes, Alex Romero e André Hedlund.