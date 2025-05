Grupo Pão de Açúcar oferece 100 vagas para capacitação na área alimentícia

CB Correio Braziliense

O instituto GPA representa marcas da rede alimentícia como Pão de Açúcar e Extra - (crédito: GPA/Reprodução)

Estão abertas 100 vagas para o curso gratuito, com certificado de conclusão, do programa Mãos na Massa. Na primeira edição de 2025, estão sendo ofertados os cursos de capacitação de panificação/confeitaria, rotisserie, peixaria/sushi e açougue. O organizador instituto GPA, representante do grupo Pão de Açúcar, disponibiliza o projeto para moradores de São Paulo (SP), São Vicente (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), de forma híbrida, com aulas on-line e práticas presenciais em mercados da rede, e curso presencial de padaria, somente disponível para a região de São Paulo capital. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário: https://encurtador.com.br/Fx7G8

O projeto, que ocorre em parceria com o Alicerce Educação formou 30 turmas e 570 pessoas em seis cidades brasileiras (São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife), desde seu início, em 2018. E sua missão é ampliar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, e fomentar a geração de renda da população local.

Paulo Batista, fundador do Alicerce, explica que a iniciativa é absolutamente necessária para garantir empregabilidade: "Acreditamos que a educação transforma vidas, e iniciativas como o Mãos na Massa mostram como a formação prática e o reforço em habilidades essenciais, como português e matemática, podem abrir portas reais para o mercado de trabalho. Estamos muito felizes em colaborar com o Instituto GPA para construir novas trajetórias de sucesso para tantas pessoas”