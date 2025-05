Enel disponibiliza vagas para programa de jovem aprendiz; inscrições até 6/6

CB Correio Braziliense

Sede da Enel em Barueri, São Paulo - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o programa de jovem aprendiz da Enel até 6 de junho. São 240 vagas no total para os estudantes que buscam ingressar no mercado de trabalho. Para participar basta estar regularmente matriculado no ensino médio, e ter de 18 a 21 anos. As vagas estão divididas igualmente entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Interessados podem se inscrever por meio dos links:

São Paulo: https://isbet.org.br/vaga/?vaga=SPO-2025-21006

Rio de Janeiro: https://isbet.org.br/vaga-estagio-e-jovem-aprendiz/?vaga=NIT-2025-14891

Ceará: https://isbet.org.br/vaga/?vaga=FOR-2025-22762

Com a iniciativa, a Enel busca preparar estudantes para o mercado de trabalho, para áreas como do setor operacional da empresa, onde os jovens vão receber treinamento para se tornarem eletricistas. O programa tem duração de 15 meses, e tem início previsto para o segundo semestre de 2025.

O salário oferecido é de R$ 1.069,48, e a jornada é de seis horas diárias. Outros benefícios inclusos são: bolsa-auxílio, vale-alimentação, vale-transporte e acesso a cursos de qualificação profissional.