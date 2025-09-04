IFB abre cursos de qualificação profissional para mulheres vulneráveis

CB Correio Braziliense

O programa Mulheres Mil, ofertada pelo Instituto Federal de Brasília (IFB), está com inscrições abertas. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que visam à consolidação das políticas públicas e diretrizes governamentais de inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em quadro de vulnerabilidade. A pré-inscrição, necessária para confirmar matrícula, deve ser enviada por formulário eletrônico, disponível no link, até 8 de setembro.

Os cursos ofertados serão presenciais, com carga horária de 167 horas. As opções são: assistente de recursos humanos, copeira, cuidadora de idosos e floricultura.

Quem pode participar

De acordo com o edital divulgado pelo O Instituto Federal de Brasília (IFB), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, podem se inscrever mulheres — cisgênero e transexuais — com a idade mínima de 16 anos, que atendam aos pré-requisitos de cada curso.

Cada estudante poderá receber até três parcelas de bolsa estudantil no valor de R$ 150 durante a realização do curso. O pagamento estará condicionado à comprovação de frequência, considerando a carga horária cumprida no mês anterior.

Onde acontecem as aulas

Os cursos serão ofertadas em diferentes unidades do IFB e em espaços parceiros:

Ceilândia - espaço PROMulher, CNM 1, Bloco I, Lote 3;

Recanto das Emas - no IFB - Campus Recanto das Emas, a Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo;

São Sebastião - no IFB - Campus São Sebastião, localizado na Área Especial 2-, s/n - São Bartolomeu (São Sebastião);

Taguatinga - no IFB - Campus Taguatinga, localizado na Quadra QNM 40, Área Especial 1, Taguatinga Norte.

A efetivação da matrícula será realizada por ordem de chegada, diretamente no local de oferta da vaga, em datas e horários previamente definidos pelo edital:

Cursos Locais de realização Datas e horários para confirmação de matrícula

Assistente de recursos humanos Copeira PROMulher Ceilândia

Endereço: CNM 1, Bloco I, Lote 3 - Ceilândia, Brasília/DF 02/09/2025 Manhã 8:30 às 11:30 09/09/2025 Tarde 13:30 às 17:30 Cuidadora de Idosos Copeira IFB - Campus Recanto das Emas Endereço: Avenida Monjolo, Chácara 22,Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas - DF 05/09/2025 Manhã 9:00 às 11:30 10/09/2025 Tarde 13:30 às 17:30 Floricultora Cuidadora de Idosos IFB- Campus São Sebastião Endereço: Área Especial 2-, s/n - São Bartolomeu (São Sebastião), Brasília - DF; 01/09/2025 Manhã 8:30 às 12:30 08/09/2025 Tarde 13:30 às 17:30 Assistente de recursos humanos Copeira IFB - Campus Taguatinga Endereço: Quadra QNM 40, Área Especial 1,Taguatinga Norte (Taguatinga), Brasília, DF 02/09/2025 Manhã 8:30 às 12:30 09/09/2025 Manhã 8:30 às 12:30

Para a pré-inscrição, as candidatas devem apresentar: documento de identificação com foto — serve carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, de registro profissional, trabalho ou passaporte); cadastro de pessoa física (CPF); comprovante de escolaridade de acordo com o nível exigido para o curso, conforme consta no quadro 2.

As estudantes que não terminaram o ensino fundamental, é possível preencher e entregar uma declaração de escolaridade, comprovante de residência com CEP ou comprovante de conta corrente de própria titularidade, contendo o número da conta, agência e nome do titular.

