Aulas gratuitas de inglês para entrevista de emprego e vestibular

SS Sofia Sellani*

Aulas gratuitas de inglês ensinam estratégias para entrevistas de emprego e vestibular - (crédito: Divulgação)

Com o intuito de ajudar profissionais que desejam vagas de emprego fora do país e estudantes em fase de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio(Enem) e vestibular, especialistas da KNN Idiomas irão ministrar encontros on-line e ao vivo, das 19h às 20h. A programação contará com dois blocos: até nesta quita-feira (18/9 ) o foco será no inglês essencial para entrevistas de emprego, e entre 23, 24 e 25/9 será abordado o inglês para vestibular. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link http://www.knnidiomas.com.br/.

Nos primeiros dias, os alunos terão acesso a simulações práticas, vocabulário específico do ambiente corporativo e técnicas para estruturar respostas com clareza, além de orientações a respeito de perguntas e respostas mais comuns nas entrevistas. Já na segunda parte, o foco será em estudantes de 15 a 19 anos que cursam o 2º ou 3º ano do ensino médio. Serão abordadas estratégias de leitura, interpretação de textos e identificação de padrões de vocabulário —- cobrados nos processos seletivos mais disputados do Brasil.

A proposta é oferecer um conteúdo direto e aplicado, que ajude o candidato a ganhar segurança em situações que costumam gerar ansiedade. As aulas seguirão a metodologia da rede, que prioriza a conversação desde o primeiro dia e a aplicação prática do inglês. Quando inscritos, os candidatos receberão o link de acesso a aula por e-mail e Whatsapp.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá