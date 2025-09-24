Brasília sedia a maior competição de educação profissional

AM Alice Meira*

Evento reúne diversos cursos técnicos em 4 dias de evento. - (crédito: Wallace Martins)

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães é palco das maiores invenções profissionais e tecnológicas do país. A WorldSkills Brasil 2025, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) começou nesta quarta-feira (24) e vai até sábado (28). O público poderá acompanhar projetos dos alunos da formação técnica de institutos federais e do Senai. O encontro, que estimula a inovação em tecnologia e o progresso digital, ocorre das 9h às 17h.

Montagem da WorldSkills Brasil no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (foto: JP Rodrigues / SENAI)

A disputa conta com várias áreas de atuação, simulando situações reais do mercado de trabalho digital. Reunindo 387 estudantes de cursos técnicos e tecnológicos, os vencedores representarão o país na etapa Mundial da competição, que será realizada no próximo ano em Xangai, na China. Os jovens talentos passam por uma série de provas, transformando habilidades técnicas em medalhas e oportunidades.



Felipe Morgado, superintendente de educação do Senai e organizador do evento, destaca o padrão de excelência dos competidores e a importância do encontro. “Funciona como uma ‘Olimpíada das Profissões’. A ideia é apresentar para sociedade as profissões técnicas que, muitas vezes, o jovem desconhece, e aumentar o número de empregos. Após terem feito curso técnico, o número de empregabilidade, no Brasil, chega a 86%”, afirma.

"Estamos competindo em alto nivel", ressalta Felipe Morgado, superintendente de educação Senai e organizador do evento (foto: Juliana )

Os estudantes também demonstraram entusiasmo. O aluno Hendryos Henrique, representando o Mato Grosso, desenvolve produtos para o ramo industrial. “Depois de tanto treinamento, quero apresentar meu estado e o Brasil da melhor maneira possível, na etapa mundial”.

O aluno Hendryos Henrique, representando o Mato Grosso, desenvolve produtos para o ramo industrial. (foto: Juliana Cabral)

Já Daniel Augusto, de 20 anos, está representando o Distrito Federal na competição. Na área de eletrônica, comenta ter grandes expectativas para o evento: “As provas tendem a exigir bastante do profissional, temos um nível de qualidade muito alto para atingir”. Também comenta ter ficado impressionado com a grandeza do evento: “Quero dar o meu melhor, estudar bastante para a etapa mundial”.

Representante do Distrito Federal na competição WorldSkills Brasil 2025 (foto: Juliana Cabral)

A iniciativa repercutiu efeito nos ex-participantes. Gabriel Galdino, de 26 anos, já competiu e hoje atua como avaliador: “É um prazer imenso ver como a educação pode mudar sua trajetória. A experiência técnica que tive foi essencial. A diferença entre um competidor que passou pela WorldSkills e profissionais que não tiveram esse acesso é visível”.

Ex-competidor Gabriel Galdino diz que a iniciativa repercutiu efeito nos ex-participantes. (foto: Juliana Cabral)

WorldSkills

A competição reúne 89 países e ocorre a cada dois anos, desde 1983. A cada edição, o Brasil aumenta o número de competidores e melhora a colocação no quadro de medalhas, conquistando o pódio mundial nas últimas quatro. Em 20 participações, o país já conquistou 130 medalhas.

"O Brasil está entre os três primeiros colocados há quatro edições consecutivas, ano passado conseguimos o segundo lugar do pódio. Estamos competindo em alto nivel", ressalta Felipe.





