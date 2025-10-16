25 mil vagas para formação de profissionais de cibersegurança

CB Correio Braziliense

Vagas gratuitas - (crédito: Divulgação/RNP)

O programa Hackers do bem, da RNP — rede brasileira para educação e pesquisa — tem inscrições abertas para 25 mil vagas nos cursos de nivelamento e básico para capacitar profissionais de cibersegurança e preparar o Brasil para os desafios de um mundo cada vez mais conectado.

As inscrições são realizadas exclusivamente por meio do site do programa e são destinadas a qualquer pessoa de todas as regiões do país, desde que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. As inscrições vão até o preenchimento de todas as vagas.

Para se inscrever, basta acessar: https://hackersdobem.org.br/

Sua formação é dividida em cinco módulos ou “trilhas”: nivelamento, básico, fundamental, especialização e residência (presencial), com aulas on-line e atividades interativas organizadas pela Escola Superior de Redes (ESR), braço de capacitação da RNP.

As novas vagas são para os módulos de nivelamento, com 80 horas de duração, e para o básico, com 64 horas. Na trilha de nivelamento, os alunos serão introduzidos à área de cibersegurança e irão aprender sobre componentes de hardware, compreensão de internet e elementos que compõem uma rede, além de conceitos de lógica de programação, entre outros assuntos.

No curso básico, serão abordados temas como computação em nuvem, conceitos de desenvolvimento, identificação de ameaças cibernéticas, compreensão de elementos associados e vulnerabilidades digitais. Os alunos também irão conhecer ferramentas de segurança, como criptografia, e elementos relacionados a governança, risco e compliance.

Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado. Terão, ainda, acesso ao Hub Hackers do Bem, um espaço virtual que conecta especialistas, entusiastas e empresas, promovendo troca de conhecimento, desenvolvimento de projetos, networking e capacitação técnica. Nesse ambiente, os estudantes podem acompanhar as novidades da área de cibersegurança e ampliar sua rede de contatos, o que irá ajudar no avanço de suas carreiras.

Desde seu lançamento em janeiro de 2024, o Hackers do Bem já certificou mais de 36 mil alunos. Financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), dentro do Programa Prioritário em Informática (PPI) da Softex, o programa é executado pela RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo (Senai-SP).