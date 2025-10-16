Vale abre inscrições para programa trainee de engenharia

CB Correio Braziilense

O programa oferece mais de 20 vagas presenciais no Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo - (crédito: Reprodução/ José Palma)

Sofia Sellani

Estão abertas as inscrições para o programa trainee de engenharia da Vale, empresa de mineração. Com duração de 18 meses, serão oferecidas mais de 20 vagas. A iniciativa oferece modelo de aprendizagem com conteúdos técnicos voltados para porto e ferrovia. Além disso, serão disponibilizadas experiências práticas, mentoria especializada e de carreira e visitas guiadas nos negócios e operações da Vale. As inscrições podem ser feitas até 6/11 por meio do link.

O processo seletivo ocorrerá de forma oculta até a última etapa. Para garantir uma avaliação imparcial, informações como idade, instituição de ensino e estado civil serão omitidas ao longo do processo. A escolha dos candidatos será baseada no desempenho e potencial. As etapas incluem inscrição, testes on-line, painel com time de RH e gestor Vale e painel executivo (presencial).

As oportunidades são voltadas para aqueles que concluíram curso superior de engenharia ferroviária; mecânica; elétrica; instrumentação; civil; de produção; portuária e processos industriais em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação a partir de dezembro de 2022. Pessoas com previsão de formatura até dezembro deste ano também podem se inscrever, assim como profissionais PCDs.

Os benefícios incluem assistência médica; odontológica; auxílio creche; mudança; farmácia; participação nos lucros e resultados (PLR); plano de previdência privada; programa de assistência ao empregado (Apoiar); salário compatível com o de mercado; seguro de vida em grupo; vale-alimentação; vale-refeição no local de trabalho e wellhub (gympass).

Estagiária sob supervisão de Ana Sá