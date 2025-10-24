Inscrições abertas para concurso de startups com premiação de mais de R$ 250 mil

SS Sofia Sellani*

Claudio Santos, CEO do Next Group e João Kepler, CVO da Bossa Invest serão alguns dos jurados da competição - (crédito: Divulgação)

O Digitalks Indie Summit, encontro de criatividade independente e inovação digital, anuncia novidade para a edição deste ano. O evento sediará o Arena Bossa, competição de startups, que será realizada no período de 3 e 4 de dezembro, em São Paulo. As inscrições devem ser feitas até 21/11 pelo link,

A iniciativa é do Next Group em parceria com a Bossa Invest e irá premiar a startup vencedora com prêmios de mais de R$ 250 mil. Dividida em duas partes, a primeira fase da competição será on-line. Qualquer startup do país pode se candidatar desde que tenha o Mínimo Produto Viável (MVP em inglês) válido. Os principais critérios avaliados serão potencial de mercado, internacionalização e inovação.

A seleção para a segunda fase ocorrerá em 24/11. Para a próxima etapa, irão 50 startups. A competição será presencial em 3/12. Nessa etapa, os participantes devem apresentar o produto para os investidores em um pitch de até dois minutos.

A fase final da Arena Bossa ocorrerá no dia seguinte (4/12). As 25 startups selecionadas da fase anterior irão fazer um novo pitch de até cinco minutos e mais três para responder às possíveis perguntas dos investidores convidados.

Cinco participantes seguirão para etapa final. A startup vencedora irá receber mais de R$ 250 mil em prêmios, sendo R$ 50 mil em dinheiro, R$ 30 mil em investimento em mídia, R$ 50 mil em consultoria de internacionalização além de mais R$ 125 mil em prêmios.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá