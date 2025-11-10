Cacau Show abre 500 vagas para contratação temporári

CB Correio Braziliense

O processo seletivo que teve início em julho, começa a concretizar admissões que deverão alcançar no mês de novembro o número de 500 contratações temporárias. O número é 10% maior que o do ano passado e visa atender a alta demanda das festas de fim de ano.

A maioria das vagas são para a função de auxiliar de produção, com atuação nas linhas de produção e embalagem. Não é necessário experiências anteriores, além de existir a possibilidade de efetivação ao fim do contrato com tempo determinado a depender do desempenho do contratado. Serão cerca de 300 vagas para a fábrica de Itapevi (SP) e 200 para Linhares (ES). As inscrições são feitas pelo site: https://cacaushow.gupy.io/

Anualmente, em média 30% dos temporários são efetivados, conforme desempenho e necessidade das operações. O diretor industrial da fábrica da Cacau Show de Itapevi, Luiz Gustavo Cardoso disse: “Muitas histórias de carreira na Cacau Show começaram em campanhas como a do Natal. É uma chance real de aprender, crescer e fazer parte de um time que está pronto para acolher e ensinar”

