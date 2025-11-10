Brasília recebe treinamento gratuito para instaladores de ar-condicionado

CB Correio Braziliense

Treinamento gratuito para instaladores de ar condicionado - (crédito: Reprodução/LG)

Treinamento LG para instaladores de ar-condicionado chega a Brasília nesta terça-feira (11/11). O evento gratuito para profissionais da área de climatização e refrigeração vai ser, das 18h às 22h, no Senai Taguatinga. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/3LxTKA3

A ação promove capacitação para os instaladores sobre as mais recentes inovações da marca, focando em elevar a qualidade dos serviços prestados no setor. Os participantes terão acesso a conteúdo técnico com ênfase nas linhas de produtos LG AI DUAL Inverter, que combinam alta eficiência energética e conectividade inteligente. A programação técnica inclui: instalação básica de aparelhos de ar-condicionado, especificações de produtos e orientações detalhadas sobre o gás refrigerante R32, incluindo cuidados e recomendações de uso.

O encontro será uma excelente oportunidade para o esclarecimento de dúvidas com especialistas da LG e contará com um coffee de boas-vindas e distribuição de brindes exclusivos. Lucas Nogueira, gerente de produto de ar-condicionado residencial da LG Brasil comenta “Temos grande expectativa com essa edição em Brasília. É uma oportunidade de estarmos próximos aos profissionais da região, oferecendo conhecimento técnico e apresentando as soluções mais avançadas do nosso portfólio".