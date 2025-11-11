Senac-DF abre mais de 21 mil vagas em cursos

AM Alice Meira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) abriu as inscrições para mais de 21 mil vagas em cursos técnicos de graduação e pós-graduação nesta terça-feira (11). As inscrições poderão ser feitas no site do Senac.

Os 210 cursos têm o início das aulas previsto para 2026. As vagas são em diversas áreas, como saúde, beleza, autocuidado, moda, economia, gastronomia, tecnologia e games, turismo, entre outras. Além das vagas regulares, o Senac-DF oferecerá bolsas integrais e descontos em vários cursos.

Estão disponíveis 5.415 bolsas integrais para cursos técnicos e livres, incluindo 1.958 bolsas para o primeiro trimestre do próximo ano, com inscrições abertas até 7 de dezembro. As aulas terão início em 2026, em todas as unidades da instituição, nas regiões do Distrito Federal.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.