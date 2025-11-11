481 vagas abertas para residência

Candidatos interessados podem se inscrever para os programas de residência em área profissional da saúde até 14 de setembro

Yandra Martins*
postado em 11/11/2025 17:52
Vagas abertas para residência em área profissional da saúde - (crédito: Reprodução/Secretaria de Saúde do Distrito Federal)
A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal publicou o edital com 481 vagas abertas para os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, distribuídas nas modalidades Uniprofissional e Multiprofissional, contemplando 14 áreas profissionais de saúde. O edital pode ser encontrado no site: www.iades.com.br. Os benefícios incluem a bolsa residência no valor mensal de R$ 4.106,09 e auxílio-moradia de R$ 1.231,82.

As vagas são destinadas às áreas de: enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, educação física, medicina veterinária, saúde coletiva e biologia, a depender da área de atuação podem durar dois ou três anos. 

As inscrições podem ser realizadas entre desta terça-feira (11/11) até 14 de dezembro, com taxa de R$ 120. Quanto a isenção de taxa, podem solicitar aqueles candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias: doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo ministério da saúde; candidatos de baixa renda inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal (cadúnico) e candidatos que comprovem situação de hipossuficiência econômica.

A seleção será realizada por meio da banca organizadora IADES e contará com duas etapas, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para  11 de janeiro do próximo ano, e a avaliação de currículo, de caráter classificatório.


 

