Correio Braziliense

CIEE está com 569 vagas de estágio abertas no DF - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Braz

A Lei da Aprendizagem completa 25 anos e é um marco histórico que promoveu aos jovens de 14 a 24 anos do Brasil serem contratados como aprendizes. É consdierada uma das mais importantes políticas públicas de inclusão produtiva para adolescentes e jovens. Para celebrar a data, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) promoverá, quarta-feira (10/12), um grande evento de celebração no estacionamento e auditório do Edifício-Sede do MTE, em Brasília, das 9h às 18h, iniciativa apoiada pelo Centro de Integração Empresa-Escola(Ciee).

Leia também: Instituto Ânima lança pesquisa sobre educação socioemocional

A iniciativa reunirá jovens aprendizes, entidades formadoras, empresas, escolas, gestores públicos e parceiros institucionais, em um dia inteiro dedicado à valorização da trajetória da Lei da Aprendizagem, política que mudou a realidade de milhões de jovens ao criar oportunidades de formação, renda e cidadania.

Programação do evento:

Ação de cadastramento de jovens

Conduzida pela unidade do Ciee Brasília, a ação facilitará o cadastro de adolescentes e jovens interessados em vagas de aprendizagem e estágio, aproximando-os de oportunidades reais em empresas e órgãos públicos. No local, será possível receber atendimento especializado, orientações sobre construção de currículo e informações sobre programas de capacitação.

Palestra especial

O evento contará com uma palestra dedicada à reflexão sobre os avanços, desafios e impactos da Lei da Aprendizagem nos últimos 25 anos, destacando seu papel transformador na empregabilidade juvenil e na promoção da inclusão social.

A Lei da Aprendizagem foi instituída nos anos 2000 e se tornou referência nacional por garantir formação técnico-profissional, acesso à renda e fortalecimento dos vínculos sociais. Em 25 anos, milhões de jovens tiveram sua trajetória transformada graças à parceria entre entidades formadoras, empresas, escolas e órgãos públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



