Valmet abre inscrições para estágio em 2026

Valmet abre vagas para estágio no Brasil, Chile e México - (crédito: Divulgação/Valmet)

Por Ian Vieira

A Valmet abriu inscrições para o Programa de Estágio Universitário 2026, iniciativa que é voltada para estudantes universitários do Brasil e recém-formados no Chile e México. Os interessados têm até o dia 30 de dezembro de 2025 para se candidatar às vagas disponíveis nas unidades do Brasil: Araucária (PR), Joinville (SC), Novo Hamburgo e Portão (RS), Sorocaba (SP) e Vespasiano (MG), além de Atizapán de Zaragoza, no México, e Concepción, no Chile.

O processo seletivo inclui testes on-line, dinâmica de grupo e entrevista individual. As inscrições no Brasil podem ser feitas pelo site: https://talento.ielpr.com.br/programa/73/programa-de-estagio-valmet. O início das atividades dos selecionados no processo está prevista para 9 de março de 2026, com jornada de trabalho de 30 horas semanais (seis horas diárias), de segunda-feira a sexta-feira. A duração inicial do contrato é de 12 meses, com possibilidade de renovação ao fim.

As oportunidades abrangem áreas como administração, ciências contábeis, comércio exterior, comunicação, marketing, direito, economia, engenharias, logística, psicologia e processamento de dados. Para seleção, não é necessário conhecimento em línguas estrangeiras.

Entre os benefícios disponíveis estão bolsa-auxílio, refeitório, vale-alimentação e vale-refeição, fretado ou estacionamento, vale-transporte, assistência médica e seguro de vida, variando conforme a localidade.

