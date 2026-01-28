Ciee abre 520 vagas de estágio de estágio no Distrito Federal

IV Ian Vieira*

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) disponibilizou em janeiro 520 vagas de estágio no Distrito Federal, as oportunidades são para empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos. As áreas com maior número de vagas são administrativa (120), ensino médio (91), educação (61), direito (39) e contabilidade (28). A inscrição para processo seletivo pode ser feita de forma gratuita por meio do site: https://web.ciee.org.br/ ou presencialmenta nas unidades de instituição.

Também há vagas em setores como informática, marketing, comunicação, construção civil, saúde, design, psicologia, arquitetura e urbanismo, além de áreas técnicas, ampliando as possibilidades para estudantes de diferentes perfis e níveis de formação que buscam iniciar a trajetória profissional. Em todo o país, o CIEE reúne mais de 5,8 mil oportunidades de estágio e aprendizagem, com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia, que concentram a maior demanda por jovens em processo de inserção no mercado de trabalho.

A gerente Nacional de Operações e Atendimento do Ciee, Patrícia Testai, comentou sobre as oportunidades: “O período de dezembro a fevereiro é de fundamental importância porque reúne o maior contingente de vagas do ano. Aos que buscam uma oportunidade, é importante sempre manter os dados atualizados no portal Ciee e ficar atento ao celular e e-mail”,

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá