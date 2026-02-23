Ministério da Saúde anuncia 3 mil bolsas de residência

IV Ian Vieira*

Edital abre oportunidade para 3 mil médicos residentes e 900 especialistas - (crédito: Reprodução/Ministério da Saúde)

Por Ian Vieira

O Governo do Brasil, por meio do Ministério da Saúde, anunciou a publicação do edital com vagas para 3 mil bolsas de residência médica e 900 médicos especialistas, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. O número de vagas para 2026 é o maior da história, totalizando o investimento total de R$ 3 bilhões.

O lançamento do edital do Mais Médicos Especialistas tem como objetivo reforçar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), com a seleção de 900 profissionais especialistas, o foco de atuação será em regiões remotas, de alta demanda e maior vulnerabilidade social.

De acordo com o ministro da saúde, Alexandre Padilha, é um momento histórico no fortalecimento da formação de profissionais para o SUS: “Isso só é possível graças ao esforço do programa Agora Tem Especialistas, que integra um conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde voltadas à formação profissional na área da saúde.”

Um balanço divulgado em 3 de fevereiro revela que, no último ano, houve um crescimento de pelo menos, 15% no número de vagas em cirurgia oncológica e neurologia pediátrica. Em oftalmologia, o crescimento foi de 14% e, em radioterapia de 10%.

Atualmente, o programa Mais Médicos Especialistas possui 583 médicos especialistas atuando em todas as regiões do país. Com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais. A maior parte deles atua no interior (48,7%) e nas regiões metropolitanas (34%).

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá