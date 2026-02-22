Godofredo Gonçalves: é fundamental valorizar a educação profissional

Correio Braziliense

Especialista é responsável por um dos maiores cursos profissionalizantes promovidos no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

O professor Godofredo Gonçalves, um dos idealizadores do maior programa de qualificação profissional do Distrito Federal, defende que investir em cursos profissionalizantes é uma estratégia decisiva para fortalecer o mercado de trabalho e estimular o empreendedorismo.

Até meados do ano passado, Godofredo esteve à frente do QualificaDF, iniciativa que, ao longo de três anos, capacitou mais de 100 mil pessoas em diversas áreas. O programa se consolidou como referência na formação de mão de obra no DF, oferecendo cursos voltados às demandas reais do mercado.

“A educação profissional beneficia a todos. Ao cidadão, que entra no mercado de trabalho apto para atuar; e ao empregador, que recebe uma mão de obra qualificada”, afirma o professor, formado em Administração pela Universidade de Brasília.

Segundo ele, quando o Estado investe em cursos que ensinam um ofício, os efeitos ultrapassam a sala de aula. “A economia aquece e o desemprego tende a cair. A qualificação gera oportunidades e movimenta o mercado”, destaca.

Godofredo também defende que os cursos não se limitem ao ensino técnico de profissões como camareira, designer ou mecânico. Para ele, é fundamental incluir no currículo noções de gestão e empreendedorismo. “Nem todos os estudantes são contratados ao final da capacitação, mas precisam sair preparados para abrir o próprio negócio e iniciar a carreira com autonomia”, pontua.

Especialistas e gestores públicos reforçam a importância de iniciativas como o QualificaDF na promoção da inclusão produtiva e do desenvolvimento econômico. Durante uma das formaturas do programa, o então secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, Thales Mendes, destacou o impacto social da qualificação profissional.

“A qualificação é um instrumento que abre portas e transforma realidades”, afirmou à época. Segundo ele, preparar trabalhadores para as vagas disponíveis contribui diretamente para a geração de empregos e para a redução das desigualdades.

Além de ampliar as chances de inserção no mercado, especialmente para jovens em busca do primeiro emprego, programas dessa natureza fortalecem a autonomia econômica, incentivam o empreendedorismo e ampliam o acesso à educação profissional. Os resultados, avaliam especialistas, reverberam em toda a sociedade do Distrito Federal, impulsionando renda, oportunidades e desenvolvimento sustentável.