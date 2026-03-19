Programa Qualifica DF oferece 1.266 vagas gratuitas para cursos de capacitação

Victor Rogério*

Projeto Qualifica DF oferece cursos gratuitos de qualificação profissional - (crédito: Reprodução / SEDET-DF)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) abriu 1.266 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio da 5ª etapa do projeto Qualifica Móvel DF. As inscrições vão de 19 de março a 5 de abril de 2026, pelo site da secretaria.

As aulas serão realizadas em unidades móveis instaladas em Planaltina, Taguatinga, Sobradinho II e Recanto das Emas. Há vagas para cursos nas áreas da beleza, como manicure e pedicure; da saúde, como capacitação de cuidador de pessoa idosa; do marketing digital; do empreendedorismo ne do artesanato.

Cada curso terá 80h por aula, nos turnos matutino (8h às 12h), vespertino (14h às 18h) e noturno (18h30 às 21h30). Caso o número de interessados seja superior ao de vagas disponíveis, os excedentes serão inscritos em uma lista de espera organizada em ordem de classificação, formando o cadastro reserva.