Sesi Lab oferece curso de capacitação gratuito para professores

IV Ian Vieira*

O espaço é reduto de arte, ciência, tecnologia e educação para todas as idades - (crédito: Reprodução/SESI Lab)

O Sesi Lab oferece gratuitamente o curso Museus e Educação: criação de projetos para visitas de grupos, voltado a professores e profissionais da educação interessados em aproveitar museus como espaços de aprendizagem. O objetivo da formação é aproximar escolas e museus de ciência para visitas educativas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1° de abril por meio de formulário eletrônico.

O curso possui carga horária de 30 horas e propõe como discussão o papel dos museus de ciência no processo educativo, além do apoio dos educadores na criação de estratégias pedagógicas que conectem o currículo escolar a experiências de visitação. Durante a capacitação, os participantes irão refletir sobre as especificidades da educação museal, explorar metodologias de planejamento de visitas e conhecer o programa educativo.

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A proposta é de que os professores desenvolvam, ao fim da formação, um plano de visita pedagógica ao museu, integrando teoria e prática. O curso também busca fortalecer parcerias entre instituições educacionais e espaços culturais, ampliando as possibilidades de aprendizagem fora da sala de aula. Ao fim do curso, os professores receberão certificado.

As aulas ocorrerão no Sesi Lab, das 14h às 18h, e estão previstas para iniciarem em 7 de abril. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas para o curso. A coordenadora de ações educativas e pesquisa do Sesi Lab, Luciana Martins, comentou sobre a missão do programa. “aproximar arte, ciência e tecnologia do público e de apoiar educadores na construção de experiências de aprendizagem mais instigantes e criativas. Ao fortalecer o diálogo entre museu e escola, ampliamos o potencial educativo desses espaços e incentivamos novas formas de ensinar e aprender”.



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá