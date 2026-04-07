Mover e Cogna disponibilizam 10 mil vagas em cursos gratuitos para negros

IV Ian Vieira*

Cursos on-line gratuitos profissionalizantes voltados a pessoas negras - (crédito: Reprodução/Mover)

O Movimento pela Equidade Racial (Mover), em parceria com a Cogna, anunciou a abertura de 10 mil vagas gratuitas para cursos de formação profissional. A iniciativa é voltada a pessoas pretas e pardas a partir de 16 anos, interessadas em fortalecer o currículo, ampliar suas competências e aumentar sua competitividade no mercado de trabalho. As inscrições podem ser realizadas até 22 de abril, por meio do site https://somosmover.org.

O curso é on-line e tem duração de quatro meses, com carga média de 60 horas, desenvolvidos para preparar profissionais para os desafios atuais do mercado e ampliar suas oportunidades de crescimento e empregabilidade. Em 2026, o programa contará com duas turmas, abertas tanto para pessoas negras que já atuam no mercado e para quem deseja avançar na carreira ou alcançar posições de liderança, fortalecendo trajetórias profissionais e ampliando perspectivas de mobilidade social.

Durante a formação, os participantes terão acesso a conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências estratégicas para diferentes áreas da economia. A iniciativa integra a agenda de ações do Mover voltadas à formação e empregabilidade de pessoas negras, conectando educação profissional a oportunidades concretas de desenvolvimento de carreira.

O gerente de projetos da Mover, Fernando Soares, comentou sobre a ampliação do acesso à qualificação profissional: “É um fator decisivo para impulsionar o desenvolvimento econômico e tornar o mercado de trabalho mais diverso e inovador. Ao oferecer cursos gratuitos voltados à formação de pessoas negras, contribuimos com a ampliação de oportunidades, fortalecemos competências estratégicas e apoiamos o crescimento de profissionais preparados para atuar em diferentes áreas. Iniciativas como essa são fundamentais para aumentar a presença de talentos negros em posições de destaque e em setores estratégicos".

Os cursos oferecidos estão organizados em quatro grandes eixos temáticos: tecnologia e inovação; gestão e estratégia; comunicação e marketing e planejam

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá