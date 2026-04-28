GB Gabriela Braz

Agência Espacial Brasileira promove 32 cursos gratuitos e on-line - (crédito: Foto: Luara Baggi/MCTI)

A Agência Espacial Brasileira (AEB) está com inscrições abertas para 32 cursos on-line em áreas para o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro. Junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), os conteúdos dos cursos vão de ciência cidadã a engenharia aeroespacial, passando por programação, monitoramento ambiental, gestão e direito espacial. As inscrições vão até 1º de maio e podem ser feitas por meio da plataforma: https://bit.ly/3NZYkJ5.



Sem limites de vagas, os cursos contam com aulas ao vivo e gravadas, permitindo aos estudantes a liberdade para organizarem sua rotina de estudo. A plataforma disponibiliza o tempo de dois meses para a conclusão das aulas e por fim conquistar o certificado.

Sobre os cursos:

Seguimento Globe

Envolve metodologias do programa internacional de ciência cidadã Globe, que capacita professores, estudantes e interessados em coletar dados ambientais por meio de protocolos padronizados, contribuindo para pesquisas científicas colaborativas em escala global.

Ciências exatas e da Terra

Esse segmento estuda fundamentos de programação, pensamento computacional, eletrônica básica, óptica, energias renováveis e processos físicos atmosféricos e oceânicos. Áreas como monitoramento ambiental, análise de dados e aplicações espaciais são desenvolvidas no curso.

Ciências aeroespaciais

O conteúdo contempla desde fundamentos de astronomia e exploração espacial até planejamento, desenvolvimento, testes e operação de sistemas espaciais. A maturidade tecnológica, experimentação aplicada, física de foguetes, propulsão e aplicações de sensoriamento remoto também são estudados no segmento.

Ciências humanas e sociais

As aulas vão analisar a dimensão estratégica, histórica, jurídica e orçamentária do setor espacial, além de metodologias educacionais aplicadas ao ensino de ciências espaciais e práticas de gestão de projetos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



