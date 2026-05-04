Senac-DF abre processo seletivo para ajudante de cozinha e técnico em nutrição

Correio Braziliense

O Senac-DF está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 007/2026 e 008/2026, que oferece vagas de ajudante de cozinha e técnico em nutrição júnior. As candidaturas podem ser feitas até esta segunda-feira (4/5).

A vaga de ajudante de cozinha paga R$ 3.082,08 por 40 horas semanais. É necessário ter ensino médio completo, curso de ajudante ou auxiliar de cozinha e experiência mínima de seis meses na função. As atividades incluem preparo de saladas, guarnições e fundos, higienização e manipulação de alimentos, corte de hortifrútis e manutenção da limpeza dos equipamentos e do ambiente de trabalho, seguindo as normas de Boas Práticas.

Para técnico em nutrição júnior, o salário é de R$ 4.228,92, com a mesma carga horária. O cargo exige certificado de curso técnico em nutrição, registro ativo no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) e seis meses de experiência em unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) — cozinhas de restaurantes comerciais, meios de hospedagem ou instituições de ensino.

Ambos os cargos são CLT e oferecem o mesmo pacote de benefícios: vale-transporte, plano de saúde, vale-alimentação ou vale-refeição, auxílio-creche, previdência privada, seguro de vida em grupo, auxílio-funeral e carteirinha do Sesc.

O processo seletivo é conduzido pela plataforma Empregare, que centraliza as oportunidades de emprego do Senac em todo o Distrito Federal. A instituição integra o Sistema S e é referência nacional em educação profissional nas áreas de comércio e serviços.

Não perca

Processo Seletivo Senac-DF

Vagas: Ajudante de cozinha e técnico em nutrição júnior

Inscrições: até 4 de maio

Site:https://dfsenac.empregare.com/pt-br/vagas