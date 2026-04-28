IFB recebe inscrições para cursos gratuitos do Programa Mulheres Mil até quinta-feira (30)

Correio Braziliense

Sede do Instituto Federal de Brasília (IFB), na Via L2 Norte, na quadra 610 da Asa Norte - (crédito: Google Maps)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nos cursos de qualificação profissional do Programa Mulheres Mil ciclo 4. As aulas serão para as regiões do Recanto das Emas, São Sebastião, Taguatinga e Sol Nascente. As inscrições vão até está quinta-feira (30) e podem ser feitas por meio do formulário: http://bit.ly/3QABTLm.

Destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social, os cursos são presenciais e apresentam uma carga horária de 200 horas. As participantes poderão receber até três parcelas de bolsa estudantil no valor de R$ 150 condicionadas à frequência mínima de 75%. As atividades estão previstas para ocorrer de 4 de maio de 2026 até 10 de julho de 2026.

Cursos e locais de oferta

As vagas estão distribuídas em diferentes regiões do Distrito Federal. O curso de assistente de recursos humanos será ministrado o IFB Taguatinga e IFB Recanto das Emas; copeira no IFB Recanto das Emas, IFB São Sebastião e Sol Nascente; cuidadora de idosos no IFB Taguatinga, IFB São Sebastião e Sol Nascente e floricultora no IFB São Sebastião.

As turmas terão 30 vagas cada e os cursos serão realizados nos turnos matutino, vespertino ou noturno, de segunda a sexta-feira, com duas aulas extras aos sábados em maio e junho. Podem se inscrever mulheres cisgênero e trans (transexuais, travestis ou transgêneras) que atendam aos requisitos mínimos de idade e escolaridade definidos para cada curso. Por exemplo, para Cuidadora de Idosos é necessário ter 18 anos e ensino fundamental completo, enquanto para floricultora basta ter 16 anos e ensino fundamental incompleto.

A confirmação da matrícula será presencial, por ordem de chegada, nos locais de oferta das vagas. Para conferir o local para confirmação, acesse o site: https://bit.ly/41XJG8z.

Para mais informações, confira o edital: https://bit.ly/3P4gnhA.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



