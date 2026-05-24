630 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional para mulheres

Correio Braziliense

Idealizadora Renata Daguiar entregou uma placa de homenagem para a professora aprovada - (crédito: Divulgação)

Mulheres a partir de 18 anos que desejam melhorar o currículo têm uma grande oportunidade. O Instituto Reciclando o Futuro abriu 630 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional exclusivos para o público feminino. As aulas começam em junho, em formato presencial,em diversas regiões do Distrito Federal.

As capacitações estão divididas em dois projetos da instituição: Elas e Capacita Mulher.

No Projeto Elas, são 460 oportunidades distribuídas em mais de 10 cursos diferentes, que serão realizados nos polos do Reciclando o Futuro nas seguintes regiões: 26 de Setembro (Biojoias), Samambaia (Artesanato com flores do Cerrado e Enxoval para Bebês), Ceilândia (Biojoias), Brazlândia (Confeitaria Básica Lucrativa e Enxoval para Bebês), Planaltina(Artesanato — bolsas, panos de copa e pegadores — e Cozinha Criativa — conservas, geleias, molhos e pães), Águas Lindas de Goiás (Artesanato com materiais recicláveis, Costura Criativa e Corte e Costura), Candangolândia (Feltro e Pintura em Tecido), Sol Nascente (Bordado Livre e Artesanato), Itapoã (Amigurumi —artesanato para bebês), Recanto das Emas (Artesanato para Bebês com materiais recicláveis e Amigurumi), Riacho Fundo II (Pintura em Tecido), Santa Maria (Artesanato com saco de cimento) e Asa Sul(Crochê).

Já o Capacita Mulher conta com 170 vagas em quatro qualificações, em Planaltina e Candangolândia: design de sobrancelhas, depilação, massagem e cabeleireiro.

De acordo com afundadora do Reciclando o Futuro, Renata Daguiar, o objetivo é garantir emprego e renda para as mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência doméstica e abuso.

“Eu percebo que esses ciclos são quebrados quando a pessoa alcança sua independência financeira”, enfatiza Renata Daguiar. “Além disso, incentivar o empreendedorismo por meio da qualificação profissional gratuita é uma forma clara de fazer com que elas alcancem o protagonismo da própria vida”, complementa a fundadora do instituto, que já atendeu mais de 70 mil famílias ao longo de 10 anos.

As inscrições para a atividade desejada, bem como informações acerca dos horários e endereços das unidades, estão disponíveis em Reciclando o Futuro.