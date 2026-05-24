Centros da Mulher Brasileira abrem 400 vagas para novas capacitações no DF

Correio Braziliense

Inscrições podem ser feitas via formulário pelo Instagram @centrosdamulherdf - (crédito: Divulgação/CRMB)

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com a Ação Social Renascer, abriu as inscrições para o Ciclo 4 de cursos gratuitos dos Centros de Referência da Mulher Brasileira. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas nas unidades de São Sebastião, Sobradinho II, Sol Nascente e Recanto das Emas. As aulas terão início em 6 de junho.

Entre as novidades desta edição está o Celular sem Medo – Módulo 1, voltado para mulheres com 50 anos ou mais que desejam aprender a usar o celular no dia a dia. As aulas abordarão funções básicas do aparelho, uso do WhatsApp, mensagens, internet, fotos e aplicativos básicos de forma simples e acessível. Além da novidade, o novo ciclo contará com turmas para artesanato em crochê (amigurumi), tranças e penteados afro e empreendedorismo.

Cada unidade contará com 100 vagas distribuídas entre as modalidades oferecidas. As turmas terão 25 alunas cada.

As formações são destinadas a mulheres cisgênero e transgênero com 18 anos ou mais. Jovens a partir de 16 anos também poderão participar, desde que sejam mães e apresentem comprovação.

Moradora do Recanto das Emas há dois anos, a empreendedora Marlene Maria, de 43 anos, participou do curso de tranças e penteados afro e destaca a importância da qualificação para conquistar independência financeira. “Estamos num mercado bem promissor. Dá pra ter liberdade financeira trabalhando na área da beleza”, destacou.

Mais serviços

Além dos cursos, os centros oferecem atendimento e assistência multidisciplinar para mulheres em situação de vulnerabilidade, com serviços de enfermagem, psicologia, serviço social e orientação jurídica.

As unidades possuem espaço infantil com monitoria para crianças a partir de três anos, o que garante mais tranquilidade para mães durante aulas e atendimentos.

As participantes que cumprirem os critérios de frequência e desempenho receberão certificado ao fim do ciclo.

Somente neste ano, os Centros de Referência da Mulher Brasileira já realizaram 1.020 acolhimentos nas quatro unidades do DF. Juntas, as unidades têm capacidade para atender até 3.864 mulheres por mês.

As inscrições poderão ser feitas presencialmente nas unidades ou por meio do formulário digital disponível em @centrosdamulherdf, no Instagram.

Endereços das unidades

· Recanto das Emas — Av. Buritis, Quadra 203, Lote 14

· Sol Nascente / Pôr do Sol — Trecho 2, Quadra 100, Conjunto A, Lote SC1

· São Sebastião — Área Especial 11, Centro de Múltiplas Atividades

· Sobradinho II — AE 6 Coer, Quadra 1, Setor Oeste