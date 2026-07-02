Mais de 1,7 mil vagas de estágio em todo o Brasil

JP João Pedro de Lara Resende

O valor das bolsas varia de R$ 350 a R$ 3.000, mais auxílio-transporte - (crédito: Caio Gomez)

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) tem 1.779 vagas de estágio abertas em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal. Liderando a oferta, Goiás oferece 597 vagas, e o estado da Bahia, 430 vagas.

Podem se candidatar alunos do ensino médio, de cursos técnicos e do ensino superior. Entre as áreas de atuação contempladas estão arquitetura e urbanismo; biologia; direito; educação física; engenharia e tecnologia da informação.



Remuneração e Benefícios

Todas as oportunidades garantem remuneração. O valor das bolsas varia de R$ 350 a R$ 3.000, mais auxílio-transporte. A iniciativa foca no estágio como um ato educacional, servindo de porta de entrada para o mundo do trabalho. Apenas no primeiro semestre de 2025, a rede IEL já inseriu mais de 55 mil estagiários no mercado de trabalho.



Como se candidatar

Os estudantes interessados podem acessar a plataforma IEL Carreiras, que centraliza todas as vagas do país. O sistema oferece filtros por estado, curso, modalidade e tipo de vaga, além de disponibilizar testes de perfil para conectar diretamente o candidato à empresa ideal.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá