Educação

IFB abre inscrições para cursos gratuitos no Distrito Federal

Há vagas de qualificação profissional, cursos técnicos, graduação e pós-graduação em Ceilândia, Gama, Taguatinga e demais unidades

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João Pedro de Lara Resende
postado em 14/07/2026 19:25 / atualizado em 14/07/2026 19:29
Fachada do Instituto Federal de Brasília: cursos contemplam desde qualificação rápida até pós-graduação e atendem pessoas em diferentes momentos da trajetória acadêmica e profissional - (crédito: Divulgação/IFB)
Fachada do Instituto Federal de Brasília: cursos contemplam desde qualificação rápida até pós-graduação e atendem pessoas em diferentes momentos da trajetória acadêmica e profissional - (crédito: Divulgação/IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de formação inicial e continuada, técnicos, de graduação e de pós-graduação. As vagas estão distribuídas por campi em Ceilândia, Estrutural, Gama, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e demais unidades do Distrito Federal.

Entre as áreas disponíveis estão Administração, Logística, Controle Ambiental, Secretariado, Eletrônica, Equipamentos Biomédicos e Manutenção e Suporte em Informática. Há também cursos de curta duração, como Libras Básico I e Mercado Financeiro e de Capitais, além do PlateadosTech+, voltado à inclusão digital de pessoas idosas. Os cursos técnicos incluem a modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Os requisitos, o número de vagas, a documentação e a forma de seleção variam conforme o edital de cada curso. A lista completa de oportunidades está no site do IFB.

Anote

  • O quê: inscrições para cursos gratuitos do Instituto Federal de Brasília (IFB)
  • Vagas: formação inicial, cursos técnicos, graduação e pós-graduação
  • Quanto: gratuitos
  • Inscrições: conforme cronograma de cada edital
  • Onde consultar: ifb.edu.br/estude-no-ifb

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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