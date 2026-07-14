IFB abre inscrições para cursos gratuitos no Distrito Federal

JP João Pedro de Lara Resende

Fachada do Instituto Federal de Brasília: cursos contemplam desde qualificação rápida até pós-graduação e atendem pessoas em diferentes momentos da trajetória acadêmica e profissional - (crédito: Divulgação/IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de formação inicial e continuada, técnicos, de graduação e de pós-graduação. As vagas estão distribuídas por campi em Ceilândia, Estrutural, Gama, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e demais unidades do Distrito Federal.



Entre as áreas disponíveis estão Administração, Logística, Controle Ambiental, Secretariado, Eletrônica, Equipamentos Biomédicos e Manutenção e Suporte em Informática. Há também cursos de curta duração, como Libras Básico I e Mercado Financeiro e de Capitais, além do PlateadosTech+, voltado à inclusão digital de pessoas idosas. Os cursos técnicos incluem a modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja).



Os requisitos, o número de vagas, a documentação e a forma de seleção variam conforme o edital de cada curso. A lista completa de oportunidades está no site do IFB.



Anote

O quê: inscrições para cursos gratuitos do Instituto Federal de Brasília (IFB)

inscrições para cursos gratuitos do Instituto Federal de Brasília (IFB) Vagas: formação inicial, cursos técnicos, graduação e pós-graduação

formação inicial, cursos técnicos, graduação e pós-graduação Quanto: gratuitos

gratuitos Inscrições: conforme cronograma de cada edital

conforme cronograma de cada edital Onde consultar: ifb.edu.br/estude-no-ifb



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá