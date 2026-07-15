Senac-DF abre processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Correio Braziliense

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) - (crédito: Reprodução/Senac DF)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) recebe inscrições para processo seletivo com quatro vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades, todas presenciais, em regime CLT e com jornada de 40 horas semanais, contemplam os cargos de chefe de cozinha (R$ 6.528,21), analista de suporte à gestão júnior – eventos (R$ 5.908,42), maître (R$ 4.268,18) e assistente de relacionamento com o cliente (R$ 3.567,59). Os interessados podem se candidatar até 21 de julho pela plataforma Empregare.



Requisitos e benefícios

O cargo de chefe de cozinha exige graduação em Gastronomia reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), pós-graduação em andamento e experiência mínima de 6 meses na gestão de cozinha profissional. Os requisitos dos demais cargos estão descritos nos editais, disponíveis na plataforma de inscrição.



Os contratados terão acesso a benefícios como assistência médica, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, previdência privada e seguro de vida. A seleção inclui análise curricular, avaliação técnica e entrevista comportamental.



Anote



Processo seletivo: Senac-DF

Senac-DF Vagas: chefe de cozinha, analista de suporte à gestão júnior (eventos), maître e assistente de relacionamento com o cliente

chefe de cozinha, analista de suporte à gestão júnior (eventos), maître e assistente de relacionamento com o cliente Salários: de R$ 3.567,59 a R$ 6.528,21

de R$ 3.567,59 a R$ 6.528,21 Inscrições: até 21 de julho

até 21 de julho Site: dfsenac.empregare.com/pt-br/ vagas



