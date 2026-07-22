Governo e Microsoft oferecem 97 cursos gratuitos de IA com certificado

Correio Braziliense

A plataforma acumula mais de 2 milhões de inscrições e 330 mil certificações emitidas - (crédito: Reprodução/Gov)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) oferece 97 cursos on-line e gratuitos em parceria com a Microsoft por meio da Escola do Trabalhador 4.0. Para se inscrever, basta acessar o site ead.escoladotrabalhador40.com. br e criar uma conta com e-mail e CPF. Não há processo seletivo, exigência de escolaridade mínima, limite de idade nem prazo para inscrição — a plataforma funciona em fluxo contínuo, com 5,5 milhões de vagas. Ao concluir a prova final com aproveitamento de pelo menos 50%, o aluno recebe certificação da Microsoft sem custo. Os inscritos também ganham acesso gratuito ao pacote Office 365.

Os cursos estão organizados em 23 trilhas, do letramento digital básico a especializações em inteligência artificial. Entre as opções estão "FluêncIA para Estudantes", que ensina a usar IA como ferramenta de estudo, "Empregabilidade com Microsoft Copilot", voltado a quem busca recolocação, e "Fundamentos de IA no Azure", para quem mira certificação técnica. Há ainda trilhas de produtividade com Excel e Power BI e de programação com Python e GitHub. Um teste de carreira disponível no site ajuda a identificar a trilha mais adequada ao perfil de cada usuário.

A plataforma acumula mais de 2 milhões de inscrições e 330 mil certificações emitidas. As aulas são autoinstrucionais — o aluno estuda no próprio ritmo, de qualquer lugar, pelo computador ou celular.

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