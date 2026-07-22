Curso gratuito prepara jornalistas para cobrir eleições na era da IA

Correio Braziliense

O programa aborda o uso de inteligência artificial em redações, a verificação de deepfakes e conteúdos sintéticos, os riscos de campanhas automatizadas e os desafios éticos da cobertura eleitoral em 2026 - (crédito: Divulgação/ITS Rio)

A Redes Cordiais e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio) abrem inscrições para o curso on-line e gratuito Jornalismo.IA: eleições na era da inteligência artificial. As quatro aulas ocorrem em 4, 6, 11 e 13 de agosto, das 19h às 20h30, e são voltadas a jornalistas e profissionais da comunicação.

O programa aborda o uso de inteligência artificial em redações, a verificação de deepfakes e conteúdos sintéticos, os riscos de campanhas automatizadas e os desafios éticos da cobertura eleitoral em 2026. Entre os instrutores estão Daniel Biasetto, do jornal O Globo, Cristina Tardáguila, da Agência Lupa, Jade Drummond, do Núcleo Jornalismo, e Ester Borges, da consultoria Momentum. Os participantes receberão o Guia Jornalismo.IA, material de referência com conceitos, legislação e orientações práticas para a cobertura.

A formação integra o projeto Jornalismo.IA, desenvolvido pelas duas organizações com apoio do Consulado Geral da Alemanha no Brasil. Ações anteriores do projeto já reuniram mais de 3 mil participantes entre jornalistas, estudantes e profissionais da comunicação.

Clara Becker, cofundadora da Redes Cordiais: "O diferencial do jornalismo será sua capacidade de verificar e contextualizar" (foto: Divulgação/Redes Cordiais)

"As eleições de 2026 serão as primeiras no Brasil em que ferramentas de IA estarão amplamente disponíveis para campanhas, eleitores e produtores de conteúdo. O diferencial do jornalismo será sua capacidade de verificar, contextualizar e atribuir credibilidade às informações que chegam ao público", afirma Clara Becker, jornalista e cofundadora da Redes Cordiais.

Anote

Jornalismo.IA: eleições na era da Inteligência Artificial

eleições na era da Inteligência Artificial Datas: 4, 6, 11 e 13 de agosto

4, 6, 11 e 13 de agosto Horário: 19h às 20h30

19h às 20h30 Formato: online e gratuito

online e gratuito Público-alvo: jornalistas e profissionais da comunicação

jornalistas e profissionais da comunicação Inscrição: somos.itsrio.org





