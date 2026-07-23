UFSCar federal oferece curso on-line e gratuito de japonês e com certificado

Correio Braziliense

O certificado é gratuito para quem for aprovado e traz nome do curso, carga horária, conteúdo programático, nota final, o período em que o aluno cursou - (crédito: Bandeira Japão)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) mantém inscrições abertas para um curso básico de japonês totalmente on-line e gratuito, com certificado ao final. Não há processo seletivo, restrição de idade nem exigência de conhecimento prévio no idioma: basta criar um cadastro no Portal de Cursos Abertos (PoCA) da universidade (cursos.poca.ufscar.br) e começar.

O conteúdo parte do zero e cobre gramática, fonética, estrutura da frase, os verbos mais comuns e a forma verbal "masu", usada em contextos formais. Ao longo dos módulos, o estudante avança para pronomes pessoais e demonstrativos, vocabulário e as partículas que organizam a frase em japonês, como "wa", "ga", "ni" e "no".

O curso não tem prazo de encerramento: fica disponível por período indeterminado, e o aluno estuda no próprio ritmo, pelo computador ou pelo celular. O certificado é gratuito para quem for aprovado e traz nome do curso, carga horária, conteúdo programático, nota final, o período em que o aluno cursou e um código que permite verificar a autenticidade do documento. A mesma plataforma reúne mais de 120 cursos gratuitos em áreas como gestão, educação, matemática e saúde.

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