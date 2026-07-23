UnB oferece curso gratuito e presencial de coreano aberto à comunidade

Correio Braziliense

A formação segue o currículo internacional da Fundação Instituto Rei Sejong, órgão do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul presente em mais de 85 países. - (crédito: Reprodução/Instituto Rei Sejong)

O Instituto Rei Sejong Brasília, sediado na Universidade de Brasília (UnB), está com a pesquisa de interesse aberta para o 2º semestre de 2026. O formulário está disponível no perfil do instituto no Instagram ( instagram.com/ institutoreisejongbsb ) e antecede a abertura das inscrições, prevista para as próximas semanas. O curso de coreano é gratuito, presencial e aberto à comunidade do Distrito Federal e do Entorno — não é preciso ser aluno da universidade para participar.

A formação segue o currículo internacional da Fundação Instituto Rei Sejong, órgão do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul presente em mais de 85 países. O curso completo tem oito semestres e é sequencial: começa no nível 1A, com o aprendizado do alfabeto coreano (Hangul) e gramática básica, e avança até o 4B. Os quatro primeiros semestres compõem o nível básico (1A, 1B, 2A e 2B) e os quatro seguintes, o intermediário (3A, 3B, 4A e 4B). Não é preciso saber nada de coreano para começar.

Quem tem alguma bagagem no idioma pode entrar acima do nível introdutório, mas precisa fazer a prova de nivelamento gratuita, anunciada pelo Instagram antes do início do semestre. A matrícula não é automática entre um nível e o outro: a cada semestre o aluno precisa se inscrever de novo, porque os horários das turmas mudam conforme a pesquisa de interesse e a disponibilidade dos professores.

As aulas vão ocorrer no Módulo 4 do Instituto Central de Ciências, no Câmpus Darcy Ribeiro. A idade mínima para a comunidade externa é de 18 anos. Estudantes da UnB menores de idade podem se matricular e ainda converter os semestres cursados em créditos de graduação.

Ao final de cada semestre, o aluno faz prova em dois dias: escuta, leitura e escrita no primeiro, e prova oral no segundo. É preciso atingir média de 60 pontos para avançar. Quem não frequentar ao menos 70% das aulas é reprovado, e quem faltar na primeira semana perde a vaga automaticamente.

O instituto também é posto aplicador oficial do TOPIK, o exame de proficiência do governo sul-coreano — quem mora em Brasília não precisa viajar para prestar a prova. O calendário de 2026 está disponível nos destaques do Instagram do instituto.

Em sete anos de funcionamento, o programa de extensão acumula mais de 2,2 mil matrículas em 274 turmas, o que faz dele o maior centro de difusão de língua e cultura coreana do Centro-Oeste. A unidade nasceu em 2018 de uma parceria entre a Sociedade Brasil-Coreia (KOBRAS) e a UnB. Desde 2024, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Busan também integra o acordo. Além de Brasília, há unidades do Instituto Rei Sejong em São Leopoldo (RS), São Paulo e Campinas (SP). Para quem mora longe de todas elas, a fundação coreana oferece aulas on-line pela plataforma Nuri Sejong Hakdang, com os primeiros níveis disponíveis em português e trilhas sobre K-pop, culinária e viagens pela Coreia.

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