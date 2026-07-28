Fundação Carlos Chagas abre cursos inéditos focados em pesquisa

Correio Braziliense

Nesta primeira etapa, o centro oferecerá cinco cursos entre agosto e novembro de 2026. - (crédito: Divulgação - FCC)

A Fundação Carlos Chagas (FCC) abriu inscrições para os dois primeiros cursos de seu novo Centro de Formação, uma iniciativa do Departamento de Pesquisas Educacionais (DPE). O projeto foi lançado para ampliar a disseminação do conhecimento produzido pela instituição e fortalecer a formação de profissionais da área.

O centro busca aproximar a produção científica dos desafios enfrentados por professores, gestores e pesquisadores por meio de atividades de curta duração. Os cursos são elaborados a partir de pesquisas desenvolvidas pelos cinco grupos do DPE.

As primeiras formações disponíveis são "Avaliação de políticas e programas educacionais: uma introdução" e "Da prática à pesquisa em Educação: transformando experiências profissionais em projetos de mestrado". Ambas começam em agosto.

Avaliação de políticas educacionais

Ministrado pela pesquisadora Adriana Bauer, este curso é voltado a gestores de secretarias de educação, pesquisadores e estudantes de pós-graduação. A proposta é apresentar fundamentos da avaliação de programas e discutir o papel do monitoramento no ciclo das políticas públicas.

A formação tem carga de 20 horas, com aulas presenciais entre 17 de agosto e 21 de setembro, complementadas por encontros on-line. Os participantes também terão apoio para elaborar propostas de avaliação. São oferecidas 25 vagas.

Da prática à pesquisa em Educação

Apresentado pela pesquisadora Lúcia Villas Bôas, o curso foi desenvolvido para auxiliar profissionais e estudantes na elaboração de projetos para programas de mestrado acadêmico e profissional. A atividade combina encontros presenciais, leituras, atividades extraclasse e mentorias on-line.

Com carga horária de 24 horas, as aulas ocorrerão em quatro encontros presenciais entre 17 de agosto e 28 de setembro. Estão disponíveis 15 vagas para esta turma.

Ambos os cursos serão realizados no prédio do DPE da Fundação Carlos Chagas, em São Paulo. O investimento é de R$ 250, com desconto de 15% para inscrições feitas até 2 de agosto. A certificação será concedida aos participantes que cumprirem os requisitos de frequência.

Nesta primeira etapa, o centro oferecerá cinco cursos entre agosto e novembro de 2026. A programação será ampliada com novos temas, como formação de docentes, educação infantil e direitos sociais e relações de gênero.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.