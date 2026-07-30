Na Prática: premiação torna-se uma imersão na China

Com disputa dividida por regiões do país, iniciativa do prêmio Na Prática busca valorizar estudantes que desenvolvem projetos de destaque na graduação

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Correio Braziliense
postado em 30/07/2026 14:34 / atualizado em 30/07/2026 14:50
O processo seletivo não exige coeficiente de rendimento acadêmico mínimo. - (crédito: Divulgação )
O processo seletivo não exige coeficiente de rendimento acadêmico mínimo. - (crédito: Divulgação )

Por: Gabriela Santos*

Reconhecer, inspirar e impulsionar jovens universitários que estão fazendo a diferença antes mesmo do diploma. Com esse objetivo, o Prêmio Na Prática lançou sua segunda edição. Com o tema Protagonismo Universitário em 2026, a plataforma reconhece iniciativas de estudantes de qualquer área deformação que gerem impacto nas áreas acadêmica, social, empreendedora, cultural, esportiva e profissional. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de agosto pelo site https://lp.napratica.org.br/premio-napratica-protagonismo-universitario. Um dos principais diferenciais da iniciativa é que os candidatos não competem diretamente com o Brasil inteiro, mas sim com participantes de suas respectivas regiões. 

Após a inscrição, os candidatos passam por um processo de aprofundamento com testes de raciocínio lógico, envio de documentações e entrevistas. Os aprovados vão para o painel regional, onde participam de entrevistas coletivas com avaliadores locais. Na fase final, os 15 selecionados, três de cada região do país, vão a São Paulo para uma imersão presencial de quatro dias, com o anúncio dos cinco vencedores finais em um baile de gala.

Podem participar do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário 2026 jovens brasileiros com idade entre 18 e 34 anos que estejam com matrícula ativa em um curso de graduação de qualquer instituição de ensino superior do país. O processo seletivo não exige coeficiente de rendimento acadêmico mínimo.

Premiação

Os 100 melhores colocados garantem vaga na Conferência de Carreira,evento que conecta jovens a mais de 20 processos seletivos em um dia, além de bolsa para o curso execução de alta performance e ajuda de custo. Já os 15 finalistas têm a viagem para a final em São Paulo paga; mentoria com empresários e acesso a uma comunidade vitalícia de ex-finalistas. Por fim, os cinco vencedores regionais recebem como prêmio uma imersão de uma semana na China focada em educação, inovação e empreendedorismo, com passagens, hospedagem, alimentação e tradução inclusas. No país asiático, os vencedores conhecerão universidades com centros avançados de tecnologia robótica e grandes empresas globais, como Alibaba eHuawei, além de participarem de discussões sobre inovação.

Centro-oeste

Na primeira edição, realizada em 2025, entre os vencedores esteve a estudante de medicina Gabriela Santos Mendanha, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC). A jovem se destacou com o projeto Ver Hospital dos Olhos, que consistiu na criação de um algoritmo de Inteligência Artificial para interpretar tomografias de córnea no pré-operatório de cirurgias refrativas.

Gabriela Medanha campeã do centro-oeste
Gabriela Medanha campeã do centro-oeste (foto: arquivo pessoal )


A solução atinge mais de 80% de acurácia, reduz em 70% os custos de triagem, além de gerar uma economia de cerca de R$ 37 mil. O projeto rendeu à estudante a oportunidade de ir à China. “É como viajar para o futuro, percebi perspectivas que você não tinha antes. E foi muito legal, a viagem foi completamente personalizada, de acordo com nossos interesses, conheci pessoas que eu mantenho contato até hoje que me  trazem a possibilidade de conversar com mentoria, com troca de ideias, com apoio e parceria, que eu jamais teria imaginado.”  conta Gabriela.

Criação

Segundo a CEO do Na Prática Anamaíra Spaggiari o prêmio foi criado para ter um impacto positivo no combate à evasão universitária, e ir contra discursos nas redes que cursar o ensino superior não vale mais a pena.“Percebemos o engajamento das universidades com o projeto nos apoiando na divulgação e indicação de alunos”,conta sobre o engajamento, pertencimento e permanência, nesta segunda edição e destaca que são fatores fundamentais para combater esse desafio.

 

estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*

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