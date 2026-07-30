Vestibular Unicamp 2027: inscrições abrem segunda (3/8) saiba como se preparar gratuitamente

Correio Braziliense

Conhecido com um dos vestibulares mais disputados do Brasil, a concorrência é acirrada. - (crédito: Divulgação)

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 2027 começam no dia 3 de agosto de 2026. Candidatos interessados em uma das 2.523 vagas em 70 cursos de graduação podem se inscrever até 31 de agosto, exclusivamente pela internet, na página da Comvest, a comissão responsável pelo processo.



O processo seletivo é dividido em duas fases obrigatórias, com a primeira prova marcada para 18 de outubro e a segunda nos dias 29 e 30 de novembro. A primeira etapa consiste em uma prova única com 72 questões de múltipla escolha. As perguntas abrangem nove componentes curriculares: matemática, língua portuguesa, ciências da natureza (biologia, química e física), ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e inglês.

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Os candidatos aprovados para a segunda fase encontram um modelo de avaliação diferente, com questões dissertativas divididas por área de conhecimento. É nesse momento que o perfil do exame da Unicamp se torna mais claro, valorizando a capacidade de análise e argumentação do estudante.



Conhecido com um dos vestibulares mais disputados do Brasil, a concorrência é acirrada. Em média, 75 mil pessoas se inscrevem a cada edição. No vestibular de 2025, foram mais de 60 mil candidatos, resultando em uma relação de aproximadamente 30 postulantes por vaga. Medicina continua sendo o curso mais procurado, seguido por arquitetura e urbanismo e ciência da computação.



A redação como diferencial

A prova de redação, aplicada no primeiro dia da segunda fase, reflete a filosofia da universidade. O candidato recebe duas propostas de textos de gêneros diferentes, como uma crônica ou uma carta, e deve escolher uma para desenvolver. A abordagem foge do tradicional modelo dissertativo-argumentativo.

Para auxiliar na preparação, o FTD Resolve, portal gratuito da FTD Educação, oferece materiais de apoio. A plataforma disponibiliza vídeos de correção do Enem 2025 que podem ser estratégicos, pois analisam como decodificar textos e construir teses, habilidades essenciais para a prova da Unicamp.



Além do vestibular tradicional, a universidade oferece outras formas de ingresso, como vagas via Enem, o Vestibular Indígena e um processo para medalhistas de olimpíadas científicas. O acesso ao portal FTD Resolve é aberto e gratuito para todos os estudantes do país em https://resolve.ftd.com.br/.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.