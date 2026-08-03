IFB abre curso grátis em sistemas fotovoltaicos

Correio Braziliense

Com duração de três meses e carga horária de 100 horas, o curso profissionalizante é oferecido em formato híbrido - (crédito: Divulgação - IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu vagas gratuitas para o Curso de Qualificação Profissional (CQP) em sistemas fotovoltaicos em edificações. A formação ocorre no IFB câmpus Samambaia e visa atender à crescente demanda por profissionais no Distrito Federal.



Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Brasília alcançou em 2026 o primeiro lugar entre as capitais em potência de energia solar instalada. O curso prepara alunos de engenharia e formados em engenharia ou arquitetura que já possuam base em instalações elétricas.

O conteúdo é dividido em módulos teóricos e práticos. A parte teórica abrange temas como: mundo do trabalho, legislação, estrutura, cálculo e segurança. Já a prática consiste no treinamento de montagem de sistemas em solo e em telhados.



Com duração de três meses e carga horária de 100 horas, o curso profissionalizante é oferecido em formato híbrido. As aulas acontecem toda quinta-feira, das 14h50 às 18h30, com início previsto para 13 de agosto.



Como se inscrever



São oferecidas 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados podem se candidatar das 9h de 5 de agosto até as 23h de 7 de agosto, por meio de um formulário eletrônico, ou até que todas as vagas sejam ocupadas.

Para a matrícula, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:

• ter mais de 18 anos;

• possuir ensino médio completo;

• ter concluído formação de ao menos 50 horas em instalações elétricas em baixa tensão.



Esta é a 4ª edição da qualificação, que conta com o apoio do Programa para o Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética (EnergIF), uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC). Para mais detalhes, o edital está disponível no site https://www.ifb.edu.br/samambaia/47922-ifb-samambaia-seleciona-alunos-para-curso-de-sistemas-fotovoltaicos-em-edificacoes.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.