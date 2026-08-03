O maior encontro científico do país discute IA e o futuro do Brasil

Correio Braziliense

O evento reuniu mais de 700 atividades entre conferências, mesas-redondas, minicursos, exposições e sessões de pôsteres sob o tema "Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão" - (crédito: Valdo Virgo)

A 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), encerrada na sexta-feira (1º/8), ocupou durante sete dias o câmpus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), com mais de 700 atividades — conferências, mesas-redondas, minicursos, sessões de pôsteres e exposições. O público estimado pela organização foi de 50 mil pessoas, entre pesquisadores, professores, estudantes e visitantes. Foi a primeira vez que o maior evento científico da América Latina, realizado de forma ininterrupta desde 1949, ocorreu no município.

O tema desta edição — "Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão" — orientou debates sobre inteligência artificial, mudanças climáticas, biodiversidade, financiamento da pesquisa, saúde pública e o papel da universidade na redução de desigualdades. Entre os destaques científicos esteve Luciano Andrade Moreira, pesquisador da Fiocruz responsável pelo Projeto Wolbachia, que utiliza bactérias para reduzir a transmissão de dengue. Moreira integrou a lista Nature's 10, da revista Nature, em 2025, e foi apontado pela Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026.

Propostas para as eleições e plano de financiamento

Em ano de eleições gerais, a SBPC lançou o caderno "Vozes da Ciência — O Brasil que Queremos", com 117 propostas da comunidade científica dirigidas a candidatos ao Executivo e ao Legislativo. O documento cobre áreas como orçamento para pesquisa, educação científica, transição energética e integração entre universidades e setor produtivo. A presidenta da entidade, Francilene Procópio Garcia, afirmou que a publicação seria encaminhada a todos os candidatos registrados pela Justiça Eleitoral.

O financiamento da ciência foi o tema central da cerimônia de terça-feira (28/7), quando o presidente Lula pediu à SBPC e à Academia Brasileira de Ciências (ABC) uma proposta concreta para ampliar os investimentos no setor. Na mesma ocasião, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A programação também abriu espaço para o enfrentamento à violência de gênero. Na segunda-feira (27/7), a SBPC e a UFF promoveram um ato público contra o feminicídio, seguido da mesa "Enfrentamento às Violências de Gênero e os Desafios Cotidianos", com a participação da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e da ministra das Mulheres, Márcia Lopes.