Sesi Lab oferece formação gratuita para professores sobre exposição dos 80 anos

Correio Braziliense

Espaço expositivo da mostra do Sesi 80: Construindo Futuros, no Sesi Lab: encontro gratuito para educadores acontece no sábado (15/8) - (crédito: Divulgação/Sesi Lab)

O Sesi Lab realiza, no sábado (15/08), das 10h às 13h, uma edição especial do projeto Café com Profissionais da educação, voltada à exposição Sesi 80: Construindo Futuros. O encontro é gratuito, com 40 vagas, e as inscrições estão abertas no site ingressosa.com. O evento é destinado a professores, educadores e gestores vinculados a escolas públicas e ONGs do Distrito Federal. A classificação indicativa é de 18 anos.

A programação inclui a apresentação dos materiais educativos e dos recursos de acessibilidade desenvolvidos para a mostra, além de uma visita mediada pelas três áreas que compõem a exposição. O objetivo é oferecer ferramentas práticas para o planejamento de visitas escolares ao museu. Os participantes recebem um certificado de participação. O encontro contará com acessibilidade em Libras.

Durante o evento, serão sorteadas duas diárias de ônibus para professores e gestores que levem seus alunos ao Sesi Lab – um incentivo para escolas e organizações que dependem de transporte para realizar atividades fora da sala de aula.

Inaugurada em 4 de julho com show gratuito do cantor Zeca Baleiro, a exposição Sesi 80: Construindo Futuros fica em cartaz até dezembro e percorre oito décadas de trajetória do Serviço Social da Indústria. A mostra reúne documentos históricos, fotografias, depoimentos, instalações interativas e experiências digitais, partindo da Carta Social da Paz, de 1946, e passando por áreas como educação, saúde, cultura, esporte, alimentação, segurança do trabalhador e inovação. O Sesi mantém 468 centros, 296 espaços culturais e 9 centros de inovação em todo o país.

Anote

Café com Profissionais da Educação – Sesi 80

Data: 15 de agosto de 2026 (das 10h às 13h);

15 de agosto de 2026 (das 10h às 13h); Local: Sesi Lab (ao lado da rodoviária do Plano Piloto);

Sesi Lab (ao lado da rodoviária do Plano Piloto); Vagas: 40 (gratuitas, com certificado);

40 (gratuitas, com certificado); Inscrição: ingressosa.com;

ingressosa.com; Classificação: 18 anos;

18 anos; Acessibilidade: Libras.



