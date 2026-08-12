Samsung oferece 89 cursos gratuitos de IA e programação com certificado

Correio Braziliense

Entre os destaques estão os cursos aprendendo a programar em python, fundamentos de visão computacional com python, ia conversacional aplicada à educação, introdução à internet das coisas e backend com node.js - (crédito: Babak Habibi Unsplash)

O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, está com inscrições abertas para 89 atividades gratuitas em agosto, entre cursos, workshops e laboratórios nos formatos on-line e presencial. O cadastro é feito pelo site oceanbrasil.com ou pelo aplicativo Samsung Ocean, disponível na Play Store. Os concluintes recebem certificado de participação. A idade mínima é de 18 anos.

O programa é realizado em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Universidade de Brasília (UnB). A programação remota, acessível de qualquer lugar do país, inclui trilhas em inteligência artificial, programação em python, internet das coisas, visão computacional, desenvolvimento ágil, criação de aplicativos Android, prototipação no-code, impressão 3D e saúde digital, entre outros temas.

Entre os destaques de agosto estão os cursos aprendendo a programar em python, fundamentos de visão computacional com python, ia conversacional aplicada à educação, introdução à internet das coisas e backend com node.js. As atividades atendem tanto iniciantes quanto profissionais que buscam atualização em áreas de alta demanda no mercado de tecnologia.

Anote Samsung Ocean — programação de agosto de 2026