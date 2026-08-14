MEC e Itaú: formação gratuita para professores da educação infantil

Correio Braziliense

Parceria com o MEC possibilita formação de professores - (crédito: Divulgação)

Professores e profissionais da Educação Infantil agora contam com uma nova opção de qualificação gratuita para aprimorar suas práticas pedagógicas. O Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Itaú Social, liberou o acesso ao curso Acompanhamento Pedagógico – Professores(as) da Educação Infantil pelo site https://convivaeducacao.org.br/cursos_ead/40.



A formação é totalmente on-line, tem carga horária de 30 horas e oferece certificado de conclusão validado pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo é fortalecer as competências dos educadores que atuam diretamente com crianças na primeira infância, uma fase crucial para o desenvolvimento humano.

O conteúdo foi pensado para aprimorar o dia a dia na sala de aula, qualificando o olhar do profissional sobre o processo de aprendizagem. Entre os temas abordados estão o acompanhamento pedagógico, o desenvolvimento de habilidades, a otimização de práticas educativas e a importância da coleta de evidências para avaliar o progresso dos alunos.



A iniciativa busca apoiar a formação continuada de educadores de todo o Brasil, oferecendo conteúdo de qualidade sem custo. Por ser online, o curso permite que cada profissional estude no seu próprio ritmo, conciliando o aprendizado com a rotina de trabalho.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

