Servidores públicos: ENAP oferece MBA gratuito em ciência de dados

Correio Braziliense

Enap oferece formação para servidores públicos - (crédito: José Lourenço/Divulgação.)

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) está com inscrições abertas para uma oportunidade de capacitação de alto nível. São 40 vagas gratuitas para a 2ª edição do MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicadas, destinadas a servidoras e servidores públicos efetivos das esferas federal, estadual e municipal.

O curso é realizado na modalidade de ensino a distância (EaD), com três encontros presenciais obrigatórios em Brasília, e possui carga horária total de 390 horas. A duração prevista é de 18 meses, com início em novembro de 2026 e término em julho de 2028, além do período reservado para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As aulas síncronas ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras em horários específicos.

A formação foi cuidadosamente desenhada para atender às necessidades de profissionais que atuam diretamente com análise de políticas públicas. Isso inclui atividades como coleta e tratamento de dados, monitoramento de programas governamentais, gestão orçamentária e avaliação de resultados.

O objetivo é fortalecer a capacidade do setor público de tomar decisões orientadas por evidências, uma prática cada vez mais estratégica para a administração moderna e eficiente.

Como funciona a seleção?

O processo seletivo para o MBA da Enap, regido pelo Edital nº 230/2026, será dividido em quatro etapas classificatórias e eliminatórias. Cada uma delas terá um peso diferente na pontuação final dos candidatos.

Confira a estrutura da avaliação:

Análise curricular: 30 pontos;

Experiência profissional: 30 pontos;

Teste de lógica e planilhas: 10 pontos;

Entrevista: 30 pontos.

Para se candidatar, é preciso ter diploma de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e possuir vínculo efetivo com um órgão público federal, estadual ou municipal. Entre os requisitos, também está não ter cursado outro programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Enap nos últimos dois anos. O edital também estabelece a reserva de vagas para candidatos negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas transgênero.

Inscrições: até 21 de agosto

Onde se inscrever: processo-seletivo.enap.gov.br

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.