Inteligência artificial para professores: MEC abre 9 cursos gratuitos

Correio Braziliense

Ministério abre 9 cursos sobre inteligência artificial para professores - (crédito: Reprodução/MEC)

Professores da educação básica podem acessar nove cursos gratuitos sobre Inteligência Artificial (IA) oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC). As formações estão disponíveis no site https://avamec.mec.gov.br/v2/#/.

Os cursos são autoinstrucionais, o que permite aos participantes organizarem os estudos conforme a própria rotina. As opções possuem diferentes cargas horárias e abordam desde os fundamentos da tecnologia até suas aplicações práticas no planejamento e na sala de aula.

Conheça os cursos de IA disponíveis:

Formação para Professores em Inteligência Artificial: 180 horas

Gerazine - IA generativa na criação de recursos digitais: 40 horas

IA generativa na educação: 40 horas

IA na prática docente: 30 horas

IA: uso criativo para transformar a aprendizagem: 60 horas

Inteligência Artificial na Educação - fundamentos: 20 horas

Metodologias, tecnologias digitais e IA: 30 horas

IA na prática docente - ensino médio: 80 horas

IA na prática docente - ensino fundamental: 80 horas



Os conteúdos também tratam do uso ético e responsável da IA, abordando temas como pensamento crítico, proteção de dados e segurança digital. Além disso, ensinam a avaliar as informações geradas pelas ferramentas.

As regras para a conclusão de cada curso e a eventual emissão do certificado podem variar. É necessário consultar as orientações específicas na plataforma. As formações não possuem um número limitado de vagas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.