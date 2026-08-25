IFB abre vagas para professores e agenda de eventos gratuitos para o 2º semestre

Correio Braziliense

Sede do Instituto Federal de Brasília (IFB) - (crédito: Google Maps)

Por: Gabriela Santos*

O Instituto Federal de Brasília (IFB) anunciou a abertura de um amplo conjunto de oportunidades gratuitas destinadas à comunidade acadêmica e à população do Distrito Federal para o segundo semestre de 2026. A programação inclui centenas de vagas na seleção de professores bolsistas e uma agenda diversificada de eventos científicos, culturais e de inovação tecnológica.

Seleção Docente no Pronasci Juventude

No âmbito da extensão e ensino, o IFB abriu edital de seleção para professores bolsistas atuarem em cursos presenciais doP rograma Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Com inscrições, os docentes atuarão em cinco territórios do DF: Ceilândia, Estrutural, Sobradinho II, São Sebastião e Sol Nascente. O formulário de inscrição e submissão de propostas de sessões temáticas deve ser preenchido até 6 de setembro no site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXdJVKlGKfk3J0h_XQXSZWHcSdDdvdVbxcYxc4ns0CAkYyKQ/viewform

Maratona de Inovação, Negritude e Ciência

A agenda de eventos acadêmicos do IFB para o semestre promete movimentar diversas áreas do conhecimento:

AgriCerrados (Câmpus Planaltina): Maratona focada no desenvolvimento de tecnologias para um agronegócio mais sustentável e inovador. O evento ocorrerá em 15 e 16 de setembro, com inscrições abertas de 31 de agosto a 15 de setembro. Equipes de três a cinco integrantes concorrem a uma premiação de R$ 2.500,00. Inscrições devem ser realizada no site: https://www.even3.com.br/agricerrados-2026-707733/

15ª Sernegra (Câmpus Brasília): A Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça será realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro com o tema Corpos negros: esporte, território e interseccionalidade - as barreiras da meritocracia. As incrições devem ser realizadas até 1º de setembro por meio do preenchimento do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXdJVKlGKfk3J0h_XQXSZWHcSdDdvdVbxcYxc4ns0CAkYyKQ/viewform

A 15ª Semana de Produção Científica do Instituto Federal de Brasília (IFB) será realizada entre 22 e 25 de setembro de 2026 no Centro Comunitário Athos Bulcão, localizado no Câmpus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB). Promovida em conjunto com o 32º Congresso de Iniciação Científica da UnB e o 23º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal (CICDF), a iniciativa está com inscrições abertas até o dia 11 de setembro, que podem ser efetuadas diretamente através do sistema oficial do CICDF: https://www.plic.app.br/evento/cicdf/edicao/cicdf26

Todas as atividades e inscrições do IFB são gratuitas e os editais completos podem ser consultados no portal oficial do instituto (ifb.edu.br).

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*